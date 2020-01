Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) will bis zum Ende der Legislaturperiode an Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller festhalten und die aktuelle Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (beide SPD) nicht vorzeitig ins Amt wählen. "Wir haben uns auf fünf Jahre mit Michael Müller verständigt; und wir haben eine stabile Koalition. Es gibt keinen Grund, daran etwas zu ändern", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Im Übrigen habe man den Auftrag, in dieser Legislaturperiode die Koalitionsvereinbarung "vernünftig abzuarbeiten". Und die Legislaturperiode dauere noch eineinhalb Jahre, so Lederer.