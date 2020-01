FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 5050 (5200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 180 (200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 157 (169) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7200 (7500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 170 (154) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED +0.18% TO 7494 (CLOSE: 7480.69) POINTS BY IG - GOLDMAN RESUMES QUILTER WITH 'BUY' - TARGET 200 PENCE - HSBC RAISES TUI TO 'BUY' (HOLD) - JEFFERIES RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 449 (428) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES BREWIN DOLPHIN PRICE TARGET TO 384 (359) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES OAKLEY CAPITAL PRICE TARGET TO 310 (281) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS EUROMONEY PRICE TARGET TO 1300 (1335) PENCE - 'NEUTRAL'



