Mit dem linearen Spannungsregler Optireg TLS715B0NAV50 bringt das Unternehmen sein erstes Produkt dieser Serie auf den Markt. Der Chiphersteller will sich damit in Richtung kleinste Spannungsversorgungs-Bausteine für die Automobilelektronik bewegen. Bei der verwendeten Flip-Chip-Technologie sind die Chips umgedreht im Gehäuse verbaut. Der erhitzte Teil des ICs ist somit der Unterseite des Gehäuses zugewandt und liegt näher an der Leiterplatte, wodurch sich die thermische Induktivität zwei- bis dreifach verbessern lässt. Die höhere Leistungsdichte ermöglicht einen kleineren Footprint als herkömmliche ...

