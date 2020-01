Münster (ots) - Die Transferperiode der Fußballbundesliga schließt am kommenden Freitag (31. Januar). Etliche Spieler wechseln für hohe Ablösesummen. Am gleichen Tag geht es bei der europäischen Lotterie Eurojackpot um rund 84 Millionen Euro: Am Abend werden im finnischen Helsinki die Gewinnzahlen ermittelt.Für die Fußballbundesligisten ist es dann zu spät, um Geld noch in wechselnde Spieler zu investieren. Anders ist das für Lotteriegewinner, für sie ist immer Saison, zum Beispiel fürs Reisen. Wie könnte man einen möglichen Jackpot-Gewinn von rund 84 Millionen Euro investieren?Egal, ob man die teuerste Insel auf den Bahamas kaufen will oder lieber 92 Jahre lang in der teuersten Hotelsuite der Welt wohnen möchte. Beides ist möglich! Für alle Vergesslichen: Mit rund 84 Millionen Euro kann man auch 460 Jahre lang jeden Tag seine Luxus-Sonnenbrille an einem Pool vergessen. Oder stehen Sie mehr auf Bahnfahren? Dann könnten Sie 5.250 Mal auf Weltreise gehen.Wie auch immer Sie sich entscheiden: Nur wer bis Freitagabend (31. Januar) seinen Eurojackpot-Tipp in einer Lotto-Annahmestelle oder unter www.eurojackpot.de (http://www.eurojackpot.de) abgegeben hat, bekommt auch die Chance auf den 84-Millionen-Jackpot. Enthusiastische Fußballfans könnten damit ihren Lieblingsclub unterstützen - oder ganz einfach auf Reisen gehen.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/4505457