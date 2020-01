Berlin (ots) - 20 Kitas und Bündnisse hoffen aktuell auf einen Platz auf dem Treppchen beim Deutschen Kita-Preis 2020. Während die Finalisten des aktuellen Durchgangs der Jury-Entscheidung noch entgegenfiebern, können Eltern ihre Kindertagesstätte schon jetzt für den Deutschen Kita-Preis 2021 vorschlagen. Denn überall in Deutschland arbeiten Menschen hart daran, dass Kinder gut aufwachsen können - und viele von ihnen hätten womöglich ebenfalls eine Auszeichnung verdient. Bis zum 14. Mai dürfen Interessierte ihre Empfehlung unter www.deutscher-kita-preis.de (http://www.deutscher-kita-preis.de) abgeben. Die Organisatoren werden den so übermittelten Kitas die Bewerbungsformulare zusenden und sie zur Teilnahme an dem Wettbewerb ermutigen.Beim Deutschen Kita-Preis können sich übrigens nicht nur Kitas, sondern auch Initiativen bewerben. In der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres" zeichnen die Initiatoren Kooperationen mehrerer Partner aus, die sich gemeinsam mit Kitas, Familienzentren oder Tagesmüttern und Tagesvätern für gute frühe Bildung in ihrer Region stark machen. Wer möchte, dass ein entsprechendes Engagement in seiner Heimat gewürdigt wird, kann seine Empfehlung in dieser Kategorie ebenfalls über die oben genannte Website einreichen.Gesucht werden Kitas und Initiativen, die kontinuierlich an der Qualität der frühen Bildung in ihrer direkten Umgebung arbeiten und dabei das Kind in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen stellen. Zudem spielen Mitwirkungsmöglichkeiten von Eltern und Kindern sowie die Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort bei der Auswahl der Gewinner eine wichtige Rolle.Wer es unter die 40 Nominierten für den Deutschen Kita-Preis 2021 schafft, entscheidet sich im Herbst dieses Jahres. Diese können dann auf eine von insgesamt zehn Auszeichnungen hoffen: In jeder der beiden Kategorien "Kita des Jahres" und "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres" erhält ein Erstplatzierter jeweils 25.000 Euro. Zudem werden pro Kategorie vier weitere Kandidaten mit jeweils 10.000 Euro ausgezeichnet. Insgesamt ist der Deutsche Kita-Preis mit 130.000 Euro dotiert.Die Auszeichnung für besondere Qualität in der frühen Bildung wurde erstmals 2018 vergeben. Sie ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Als weitere Partner sind die Heinz und Heide Dürr Stiftung, die Gisela-Sdorra-Stiftung, die Karg-Stiftung, das Magazin ELTERN und der Didacta-Verband an Bord.Alle Informationen zum Deutschen Kita-Preis, zu den Bewerbungsmodalitäten, der Auswahl der Preisträger und der Preisverleihung finden Interessierte unter www.deutscher-kita-preis.de (http://www.deutscher-kita-preis.de).Über den Deutschen Kita-PreisDer Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Partnerschaft mit der Heinz und Heide Dürr Stiftung, der Gisela-Sdorra-Stiftung, der Karg-Stiftung, dem Eltern-Magazin und dem Didacta-Verband. Die Auszeichnung setzt Impulse für Qualität in der frühkindlichen Bildung und würdigt das Engagement der Menschen, die tagtäglich in Kitas zeigen, wie gute Qualität vor Ort gelingt.Ihr Kontakt für redaktionelle Rückfragen:Mario WeisProgrammkommunikationDeutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH (DKJS)Tel.: 030 25 76 76 889Fax: 030 25 76 76 10E-Mail: mario.weis@dkjs.deOriginal-Content von: Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114440/4505472