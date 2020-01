Welchen Stellenwert wird KI (Künstliche Intelligenz) in der Industrie spielen? Glaubt man einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung McKinsey werden 2030 70 Prozent der Industrieunternehmen eine KI-Anwendung einsetzen. McKinsey geht sogar noch weiter und vergleicht die Einführung von KI mit der Erfindung der Dampfmaschine. Andere Studien messen KI einen ähnlich hohen Stellenwert bei. KI in Sensornähe Tatsächlich sind die Möglichkeiten von KI in der Industrie vielversprechend. Schließlich heißt KI nichts anderes als komplexe Aufgaben mithilfe eines Computers zu lösen. Ein aktueller Trend in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...