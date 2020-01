1. Was soll dargestellt werden? Am Anfang des Auswahlprozesses ist zu klären, in welcher Form die Informationen auf der Anzeige dargestellt werden, denn davon hängen die Darstellungsmöglichkeiten ab. Ist nur die Abbildung von Zahlen beziehungsweise Zahlen und Buchstaben notwendig, empfiehlt sich aus Kosten- und Aufwandsgründen die Wahl einer 7-Segment- oder Dot-Matrix-Anzeige. Reicht die Anzeige alphanumerischer Zeichen jedoch nicht aus, geht die Entscheidung in Richtung Grafikdisplay. 2. Umfang der darzustellenden Informationen Neben dem Inhalt ist der Umfang der darzustellenden Informationen ...

