Trotz solider US-Vorgaben und starker Zahlen von Apple reichte es nur zu moderaten Gewinnen.Paris - Europas Börsen haben sich am Mittwochvormittag weiter erholt. Trotz solider US-Vorgaben und starker Zahlen des US-Technologiegiganten Apple reichte es aber nur zu moderaten Gewinnen. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 verzeichnete am Vormittag lediglich ein Plus von 0,21 Prozent auf 3726,86 Punkte. Auch die Einschätzung von Experten, wonach die neuartige Lungenkrankheit...

Den vollständigen Artikel lesen ...