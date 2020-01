Zweifelsfrei hat Wacker Chemie seit Anfang 2018 massiv an Wert verloren, mit dem Wertpapier ging es von einst 167,80 Euro auf ein Verlaufstief von 57,86 Euro bis Anfang Oktober letzten Jahres rapide abwärts. Doch bereits in 2019 flachte sich die Trendkurve merklich ab, dies lässt bei Wacker Chemie auf eine andauernde Bodenbildungsphase schließen. Auf kurzfristiger Basis ergeben sich trotzdem vielversprechende Handelsansätze, trotz eines weiter intakten Abwärtstrendkanals. Können die erst am Dienstag vorgelegten Quartalszahlen weitere Käufer mobilisieren, könnte sogar eine mittelfristige Trendwende aus dem aktuellen Kursgeplänkel hervorgehen.

Q-Zahlen sorgen für Auftrieb

Die tagesaktuellen Kursgewinne von rund 4,35 Prozent haben der Aktie deutlichen Auftrieb ...

