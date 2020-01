FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von RTL von 45 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. "Auch 2020 wird von Investitionen in die Digitalisierung des Medienangebots geprägt sein, die die Ertragsentwicklung belasten", schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Entwicklung der TV-Werbeerlöse leide unter dem schwierigen Umfeld, für die Aktien spreche aber ihre günstige Bewertung./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2020 / 09:24 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2020 / 09:29 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU0061462528

