FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen waren am Mittwoch nach einem schwächeren Vortag wieder stärker gefragt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,14 Prozent auf 173,85 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,36 Prozent. Auch in den meisten anderen europäischen Anleihemärkten gingen die Renditen zurück.



Obwohl sich die Stimmung an den Aktienmärkten zuletzt stabilisierte, bleiben viele Anleger vorsichtig. Nach wie vor ist unklar, inwiefern das Coronavirus wirtschaftlichen Schaden über China hinaus verursachen wird. Für China selbst gehen einige Analysten, beispielsweise vom japanischen Bankhaus Nomura, mittlerweile von einer deutlichen Wachstumsverlangsamung im ersten Quartal aus.



Neben dem Coronavirus sind Beschlüsse der US-Notenbank Fed, die am Mittwochabend mitteleuropäischer Zeit bekannt gegeben werden, ein wichtiges Thema. Anleger und Analysten rechnen in großer Mehrheit mit einer unveränderten Geldpolitik. Als möglich gelten allenfalls kleinere Anpassungen wie eine Anhebung des Fed-Einlagensatzes. Dies wäre jedoch nicht als Änderung des geldpolitischen Kurses zu werten, sondern ein technischer Schritt, um den Geldmarktsatz in der Mitte des Fed-Zielbandes von 1,5 bis 1,75 Prozent zu halten.



Diskussionen könnte es in der Presserunde über die wirtschaftlichen Risiken des Coronavirus und über die Fed-Eingriffe am Interbankenmarkt geben. Die Fed kauft seit einiger Zeit wieder in erheblichem Umfang Wertpapiere, um den Banken Zusatzliquidität zur Verfügung zu stellen. Damit sollen Geldmarktturbulenzen wie im Herbst letzten Jahres verhindert werden. Die Bilanz der Fed hat sich in der Folge erheblich um etwa 400 Milliarden Dollar ausgeweitet. In der Wirkung kommt dies einer geldpolitischen Lockerung gleich./bgf/jkr/mis