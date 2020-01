PEKING (dpa-AFX) - Die USA haben Landsleute aus Wuhan ausgeflogen. Ein Charterflugzeug mit US-Staatsbürgern verließ am Mittwoch die von dem Coronavirus besonders betroffene chinesische Metropole. Wie viele Menschen an Bord waren, wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Das US-Außenministerium habe den Flug für Mitarbeiter der US-Regierung in Wuhan organisiert, bestätigte ein Sprecher der US-Botschaft in Peking. Wenn ausreichend Platz zur Verfügung stünden, würden auch US-Bürgern Plätze angeboten, die aber bezahlt werden müssen, hieß es im Vorfeld des Fluges. Alle Reisenden seien vor Abflug am Flughafen auf Symptome untersucht worden./jpt/DP/jha