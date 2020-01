Linz (www.anleihencheck.de) - Auch wenn heute in Amerika mit keiner Veränderung des Leitzinssatzes zu rechnen ist, wird die Sitzung der US-Notenbank FED mit Interesse erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Arbeitsmarkt präsentiere sich robust und die Preise seien stabil, das aktuelle Zinsniveau sei angemessen. Bei der Pressekonferenz erwarte man sich Informationen über die weitere Vorgehensweise. Mit dem wirtschaftlich freundlichen Umfeld in Amerika werde auch der Dollar immer stärker - die Marke 1,1000 liege in greifbarer Nähe. Kurse bis 1,0880 seien wieder möglich. (29.01.2020/alc/a/a) ...

