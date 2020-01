Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Investitionen der US-Unternehmen in Ausrüstungen haben sich voraussichtlich auch im Schlussquartal 2019 schwach entwickelt, so die Analysten von Postbank Research.Hierauf w[rden die Aufträge für nichtmilitärische Kapitalgüter hindeuten, die im Dezember im Vormonatsvergleich um 0,9 Prozent und damit in drei der letzten fünf Monate gesunken seien. Aufgrund der engen Korrelation dieser Größe mit den US-Ausrüstungsinvestitionen dürften Letztere das US-BIP-Wachstum - die erste Schätzung hierfür werde morgen veröffentlicht - auch zum Jahresende nicht unterstützt haben. Dies wäre kein gutes Zeichen hinsichtlich der erhofften Belebung der konjunkturellen Dynamik im weiteren Jahresverlauf. ...

