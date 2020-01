Hamburg (www.anleihencheck.de) - Nicht nur die Insolvenzen steigen nach Prognosen von Euler Hermes 2020 in Deutschland wieder an, sondern auch die Kreditrisiken der deutschen Mittelständler, so die Experten von Euler Hermes.Bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) und Mid-Caps zeichne sich diese Entwicklung punktuell allerdings schon länger ab - analog zur schwachen wirtschaftlichen Entwicklung. Nun scheine sich der Trend jedoch zu intensivieren. Zu diesem Schluss komme die aktuelle Studie des weltweit führenden Kreditversicherers Euler Hermes und TRIBRating, dem länderübergreifenden Service von Euler Hermes Rating in Zusammenarbeit mit Moody's Investors Service für europaweit einheitliche Bonitätsbewertungen von mittelständischen Unternehmen. Mithilfe von künstlicher Intelligenz habe ein eigens von Euler Hermes Rating entwickelter Algorithmus (TRIBBot) dazu Unternehmensdaten von 22.000 deutschen KMU und Mid-Caps analysiert und gemäß der TRIBRating-Methoden (Scorecard) gewichtet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...