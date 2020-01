Bei der gemeinsamen Erneuerbare-Energien-Ausschreibung bekommt nur ein Solarprojekt einen Zuschlag. Dessen Leistung liegt bei fünf Megawatt, das Gebot beträgt 50 Euro pro Megawattstunde.Insgesamt rund 4,8 Gigawatt Erneuerbare-Energien-Leistung will die italienische Regierung in den kommenden zweieinhalb Jahren ausschreiben. Nun liegen die Ergebnisse der ersten Ausschreibung mit einem Volumen von insgesamt 500 Megawatt vor. Die Photovoltaik ist dabei der große Verlierer: Nur ein einziges Solarprojekt - eine Fünf-Megawatt-Anlage von Solar Italy IX in der Provinz Nuoro auf Sardinien - hat einen Zuschlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...