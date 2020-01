Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: Wegen der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten fand an den chinesischen Festlandbörsen kein Aktienhandel statt.

DONNERSTAG: Wegen der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten findet an den chinesischen Festlandbörsen kein Aktienhandel statt.

AKTIENMÄRKTE (13:00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.291,75 +0,22% +1,80% Euro-Stoxx-50 3.731,33 +0,33% -0,37% Stoxx-50 3.433,03 +0,42% +0,88% DAX 13.342,30 +0,14% +0,70% FTSE 7.492,56 +0,16% -0,82% CAC 5.947,89 +0,37% -0,50% Nikkei-225 23.379,40 +0,71% -1,17% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 173,97 0,29

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,88 53,48 +0,7% 0,40 -11,3% Brent/ICE 59,97 59,51 +0,8% 0,46 -9,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.571,36 1.567,20 +0,3% +4,16 +3,6% Silber (Spot) 17,49 17,50 -0,1% -0,01 -2,0% Platin (Spot) 995,00 986,15 +0,9% +8,85 +3,1% Kupfer-Future 2,59 2,58 +0,3% +0,01 -7,5%

Bei den Ölpreisen geht die Entspannung weiter. Diese steigen nach dem am Vortag bereits eingesetzten Richtungswechsel weiter. Preistreibend wirkt auch, dass der US-Branchenverband API am Vorabend einen deutlichen Rückgang der wöchentlichen US-Ölvorräte gemeldet hatte. Hier werde nun auf die offiziellen US-Lagerdaten am Nachmittag gewartet. Der Goldpreis zeigt sich mit leichten Gewinnen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einer etwas festeren Tendenz dürfte die Wall Street in den Handel am Mittwoch starten. Dabei bewegt sich der Markt im Spannungsfeld zwischen Coronavirus, Berichtssaison und dem Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank (Fed) am Abend. Zwar geht der Markt zunehmend von einer Eindämmung des Virus durch die chinesischen Behörden aus, doch die Fakten sprechen derzeit noch eine andere Sprache. So hat sich die Zahl der Infizierten in China stark erhöht und liegt höher als während der Sars-Epidemie 2002/2003. Auch die Zahl der Todesfälle nimmt weiter zu. Negative Nachrichten zur weiteren Entwicklung könnten das Sentiment schnell wieder belasten, heißt es. Die Fed dürfte dagegen das Zinsniveau bestätigen. Einen Anlass für eine Änderung des Zinskurses sehen Händler derzeit nicht, zumal sich die Notenbank in Wahljahren traditionell zurückhält. Apple profitierte im ersten Geschäftsquartal von einer starken Nachfrage nach seinen iPhones, Apps und den neuen drahtlosen Airpods-Kopfhörern. Damit wurde das erste quartalsweise Gewinnwachstum seit mehr als einem Jahr und zugleich ein Rekord verzeichnet. Bereinigt und je Aktie übertraf Apple die Schätzungen der Analysten deutlich.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q

14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q

22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q

22:55 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,50% bis 1,75% zuvor: 1,50% bis 1,75%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwochmittag knapp im Plus. Dabei liefert die Berichtssaison die Impuls, wobei das nach Marktkapitalisierung teuerste Unternehmen der Welt, Apple, am Vorabend überzeugen konnte. Dies ist positiv für die Technologiewerte - weltweit. In Europa berichtete Santander überzeugende Zahlen. Übergeordnet sorgt weiterhin das Coronavirus für Zurückhaltung. Banco Santander hat beim Quartalsgewinn positiv überrascht und die Kapitalseite ist besser als von den Jefferies-Analysten erwartet ausgefallen. Die Aktie gewinnt 4,6 Prozent. Die skandinavische Bank SEB (plus 0,7 Prozent) hat ebenfalls deutlich mehr verdient als erwartet. Im DAX erholen sich Lufthansa um 1,5 Prozent, Berenberg hat den Titel auf die Kaufliste genommen. Infineon steigen nach den straken Apple-Zahlen um 1,7 Prozent. Die Aktien des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor legen um 1,0 Prozent zu. Die Papiere der Software AG brechen um 10,4 Prozent ein. Vor allem das EBIT des Unternehmens liege deutlich unter den Schätzungen, heißt es. Siltronic legen nach ihren Zahlen um 7,7 Prozent zu. Nach verhaltenem Börsenstart liegen Novartis in der Zwischenzeit mit Aufschlägen von 1,4 Prozent vorne. Unter anderem Jefferies und Citigroup haben das Papier nach den Quartalszahlen mit "Buy" bestätigt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:05 Uhr Di, 17.07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1002 -0,18% 1,1012 1,1002 -1,9% EUR/JPY 120,02 -0,32% 120,12 120,02 -1,6% EUR/CHF 1,0727 +0,02% 1,0726 1,0714 -1,2% EUR/GBP 0,8453 -0,08% 0,8456 0,8471 -0,1% USD/JPY 109,09 -0,14% 109,09 109,10 +0,3% GBP/USD 1,3014 -0,08% 1,3022 1,2987 -1,8% USD/CNH (Offshore) 6,9625 -0,05% 6,9636 6,9748 -0,1% Bitcoin BTC/USD 9.292,25 +1,77% 9.322,50 9.008,76 +28,9%

Der Dollar zeigt sich im Vorfeld der Bekanntgabe der Ergebnisse der zweitägigen Beratungen der US-Notenbank (Fed) am Abend wenig verändert. Der Euro pendelt weiter um die Marke von 1,10 Dollar. Nach Einschätzung von Antje Praefcke, Devisenanalystin der Commerzbank, dürfte die Zinssitzung unspektakulär werden. Alles im allem gebe es somit keinen Grund, irgendetwas zu ändern. Zwar sei inzwischen das Phase-1-Abkommen zwischen den USA und China unterzeichnet worden, so dass die Unsicherheit im Handelskrieg nachgelassen habe; die Fed werde ihre Einschätzung zu den Risiken aber wohl nicht vorschnell anpassen oder deutlich zurückschrauben.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zweigeteilt haben sich am Mittwoch die Aktienmärkte in Ostasien und Australien gezeigt. Während es an den meisten Plätzen nach den ersten Entspannungssignalen vom Vortag mit den Kursen etwas nach oben ging nach den jüngsten Verlusten, lag der HSI in Hongkong im Späthandel knapp 3 Prozent im Minus. Die Börsianer in der chinesischen Sonderverwaltungsszone konnten nach der zweitägigen Feiertagspause zu Wochenbeginn erstmals wieder handeln und damit auf die Entwicklung um die Ausbreitung des Coronavirus reagieren. Am Wochenende war in Hongkong wegen des vor allem in Zentralchina grassierenden Coronavirus der Notstand ausgerufen worden, am Dienstag waren Reisebeschränkungen erlassen worden. An den anderen Plätzen sorgten unterdessen gute Wall-Street-Vorgaben für Entspannung, ausgelöst vor allem von guten Konjunktur- wie Unternehmensdaten. Nachbörslich in den USA hatte zudem Apple mit überzeugenden Geschäftszahlen aufgewartet. Daneben stützte die Hoffnung auf konjunkturelle Stimuli, insbesondere der chinesischen Notenbank, wegen der befürchteten Folgen der Coronavirus-Krise. Gleichwohl hieß es, die Stimmungslage sei weiter fragil und könne schnell wieder kippen, sollte es neue negative Schlagzeilen aus China zur Ausbreitung des Virus geben. Unter Druck standen in Hongkong vor allem Aktien aus der Transport- und Tourismusbranche.

CREDIT

Die Risikobereitschaft an den europäischen Kreditmärkten nimmt am Mittwoch schon wieder zu. Nach der jüngsten moderaten Ausweitung kommen die Spreads nun wieder zurück. Am Primärmarkt ist die Emissionstätigkeit zuletzt wegen des Corona-Virus zurückgegangen, allerdings treffen die verbleibenden Emissionen weiterhin auf eine gute Nachfrage, wie es im Handel heißt. Im Blick stehe nun auch zunehmend die Berichtsaison, die bisher laut Händlern einen positiven Touch hat.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bundesnetzagentur überprüft Paketpreis-Erhöhung für Privatkunden

Die Deutsche Post ist wegen der jüngsten Erhöhung der Paketpreise Anfang 2020 auf den Radar der Bundesnetzagentur geraten. Wie die Bonner Regulierungsbehörde mitteilte, hat sie ein "Verfahren der nachträglichen Entgeltüberprüfung" gegen den Logistikkonzern eingeleitet, das die Erhöhung der Paketpreise für Privatkunden zum 1. Januar nachträglich überprüfen soll. Diese sei möglicherweise überzogen im Vergleich zu den tatsächlich anfallenden Kosten und könnte unter normalen Wettbewerbsbedingungen nicht verlangt werden, teilte die Netzagentur mit.

Software-CEO verteidigt beschleunigte Investitionen - Aktie sinkt

Software-AG-CEO Sanjay Brahmawar hat die Pläne des Softwarekonzerns verteidigt, die Investitionen - in Vertrieb, Subskription, Marketing und Vertriebspartnerschaften - im laufenden Geschäftsjahr hochzuschrauben. "Wir investieren nun, damit dann das Umsatzwachstum sich schneller als geplant beschleunigt", sagte Brahmawar in einer Telefonkonferenz mit Analysten. "Es ist die richtige Zeit dafür", auch um Marktanteile zu gewinnen und die mittelfristigen Ziele zu erreichen.

Bosch von schwachen Automärkten belastet - Gewinn bricht ein

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 29, 2020 07:04 ET (12:04 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.