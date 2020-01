DUISBURG (dpa-AFX) - Der Finanzvorstand des Immobilienspezialisten Hamborner Reit, Rüdiger Mrotzek, ist tot. Das langjährige Mitglied des Vorstands sei unerwartet gestorben, teilte der SDax-Konzern am Mittwoch in Duisburg mit. Mrotzek gehörte dem Gremium seit 2007 an. Vorübergehend übernimmt sein Vorstandskollege Hans Richard Schmitz seine Bereiche.



Erst vor Kurzem hatte der Immobilienkonzern mitgeteilt, den Vorstand auf 3 Mitglieder zu erweitern und das neue Mitglied Niclas Karoff zum Vorstandsvorsitzenden zu ernennen. Karoff wird seine Stelle zum 1. März antreten./knd/mne/fba

