Die NTT Group (Nippon Telegraph and Telephone Corporation (im Folgenden: NTT), NTT DATA Corporation, NTT COMWARE Corporation, NTT Communications Corporation, NTT Ltd., Nippon Telegraph and Telephone East Corporation (im Folgenden: NTT East)) werden eine gemeinsame Studie mit Denenchofufutaba Gakuen beginnen, um intelligente Campuslösungen zu entwickeln, die Sicherheit in Schulen gewährleisten. Die NTT Group implementiert eine Technologie für die öffentliche Sicherheit, die auf der bewährten Implementierung für die Stadt Las Vegas aufbaut.

1. Hintergrund

In den letzten Jahren gab es mehrere Straftaten und Vorfälle, an denen Schüler in Schuleinrichtungen beteiligt waren. Dies führte dazu, dass die nationalen und lokalen Regierungen aufgefordert wurden, die Sicherheitsmaßnahmen zusätzlich zu kriminalpräventiven Maßnahmen zu verbessern. Darüber hinaus nimmt mit der Einführung neuer Bildungsrichtlinien die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte zu, und es besteht ein wachsender Bedarf an effizienten und wirksamen Sicherheitsmaßnahmen im Bereich der Schulbildung. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, möchte die NTT Group mit Denenchofufutaba Gakuen intelligente Campuslösungen entwickeln, die zur Verbesserung der Schulsicherheit beitragen. Dafür werden IKT-Lösungen genutzt, die auf den Möglichkeiten zur Systemintegration und Anwendungsentwicklung der öffentlichen Sicherheit basieren, die durch die Bereitstellung von Smart-City-Lösungen*1 für die Stadt Las Vegas in den USA erzielt wurden.

2. Übersicht der gemeinsamen Studie

Diese gemeinsame Studie zielt darauf ab, eine Datenaggregationsinfrastruktur aufzubauen, die das Situationsbewusstsein für Gefahren in der Schule ermöglicht, indem hochauflösende Videokameras, Audiosensoren und IoT-Geräte verwendet, gefährliche Ereignisse für Schüler analysiert und vorhergesagt und die Lösungen überprüft werden, die zur Stärkung der Sicherheitsmaßnahmen in der Schule beitragen.

(1) Lösungsmerkmale

Der erste Schritt beginnt mit der Implementierung eines Systems zur Überwachung und Meldung des Fahrzeugverkehrs und der Einrichtung eines Systems zur Gewährleistung der Sicherheit der Schüler beim Wechsel zwischen Schulgebäuden. Durch den Betrieb dieses Systems werden die zukünftigen Anforderungen an Sicherheitsmaßnahmen und -lösungen untersucht, um neue Lösungen zu schaffen, die eine Situationsanalyse mithilfe von KI, maschineller Lerntechnologie und 5G-Technologie ermöglichen.

Die Datenaggregationsinfrastruktur basiert auf der Architektur von NTTs innovativer Cognitive Foundation *2, mit der IKT-Ressourcen von Geräten und Netzwerken bis zur Cloud aus der Ferne erstellt, verwaltet und betrieben werden können.

(2) Punkte, die im Rahmen einer gemeinsamen Studie zu überprüfen sind

Basierend auf dem Betrieb der obigen Lösung wird das Folgende mit Denenchofufutaba Gakuen entwickelt.

1) Identifizierung von Sicherheitsmaßnahmen in Schuleinrichtungen

2) Identifizierung von technischen Problemen bei der Systemintegration und beim Betrieb

3) Erstellung von Lösungen unter Verwendung von IKT-Technologie

4) Machbarkeitsstudie als wiederholbare Campuslösung

(3) Zeitraum und Ort der Durchführung

Zeitraum: Beginn ab Februar 2020

- Ort: Denenchofufutaba Gakuen Campus

(4) Rollenverteilung der Unternehmen

NTT Group NTT Gesamtaufsicht und Koordination der Konzernunternehmen NTT DATA Gemeinsame Planung, Einrichtung der Umgebung und Implementierung der Lösung

Unterstützung für die Bereitstellung und den technischen Support von Smart City-Lösungen gemäß der Implementierung von der Stadt Las Vegas NTT COMWARE Multi-Orchestrator-Bereitstellung und technischer Support NTT Communications Bereitstellung von Cloud-Umgebung und technischem Support, Unterstützung für die Installation von Multi-Orchestrator NTT Ltd Unterstützung für die Bereitstellung und den technischen Support von Smart City-Lösungen gemäß der Implementierung von der Stadt Las Vegas NTT East Bereitstellung eines Zugangsnetzwerks, Unterstützung für netzwerkbezogene Technologien Denenchofu Futaba Gakuen Unterstützung der gemeinsamen Studienplanung (Mitteilen von Fragestellungen und Bedürfnissen)

3. Für die Zukunft

Mit den Erkenntnissen aus dieser gemeinsamen Studie mit Denenchofufutaba Gakuen wird die NTT Group künftig zur Verbesserung der Schulsicherheit beitragen, indem sie im zweiten Quartal 2020 neue intelligente Campuslösungen schafft.

