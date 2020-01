Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Regierung erhöht deutsche Wachstumsprognose 2020 auf 1,1% von 1,0%

Die Bundesregierung erwartet in diesem Jahr ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 1,1 Prozent und hebt damit ihre Prognose gegenüber Oktober 2019 um 0,1 Prozentpunkt an. Das geht aus dem Jahreswirtschaftsbericht hervor, den das Kabinett in Berlin beschlossen hat. "Die Wirtschaft wird sich in diesem Jahr besser entwickeln als noch im letzten Jahr erwartet", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zur Vorstellung der neuen Prognose. Die Aussichten hätten sich aufgehellt.

DIW sieht Erholung der Wirtschaft im 1. Quartal

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnet mit einer Erholung der deutschen Wirtschaft im ersten Quartal - auch wenn die Wirtschaftsleistung nach wie vor nur unterdurchschnittlich steige. "Für die deutsche Wirtschaft insgesamt reicht es damit im ersten Quartal 2020 voraussichtlich zu einem viertel Prozent Wachstum", erklärten die Berliner Ökonomen.

BA: Arbeitskräftenachfrage in Deutschland nimmt leicht zu

Die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland nimmt zu Jahresbeginn offenbar leicht zu. Der von der Bundesagentur für Arbeit (BA) erhobenen BA-X-Stellenindex steigt im Januar auf 118 (Dezember: 117) Punkte, wie die BA mitteilte.

Ifo-Beschäftigungsbarometer steigt im Januar

Die deutschen Unternehmen wollen ihr Engagement bei der Personalsuche nach Erkenntnissen des Ifo-Instituts wieder intensivieren. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer stieg im Januar auf 99,7 (Dezember: 98,9) Punkte. Das ist der höchste Wert seit Juni 2019.

Regierung erwartet höhere Strompreise mit Kohleausstieg

Die Bundesregierung erwartet im Zuge des Kohleausstiegs steigende Strompreise. Das geht aus dem Entwurf für das Kohleausstiegsgesetz von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vor, den das Bundeskabinett laut Bundespresseamt am Mittwoch beschlossen hat.

Versicherer erwarten Normalisierung nach starkem Jahr 2019

Die deutsche Versicherungswirtschaft blickt nach eigenen Angaben auf ein "ausgesprochen zufriedenstellendes" Jahr 2019 zurück, erwartet für 2020 aber nun eine "Normalisierung" des Beitragswachstums.

EZB: Wachstum der Unternehmenskreditvergabe schwächt sich ab

Das Wachstum der Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen im Euroraum hat sich im Dezember etwas abgeschwächt. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Kreditvergabe mit einer Jahresrate von 3,2 (November: 3,4) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs mit einer Jahresrate von 3,7 (3,5) Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf mit einer Jahresrate von 3,8 (3,7) Prozent zunahmen und die Konsumentenkredite um 6,0 (5,8) Prozent.

Weidmann: EZB-Zinsanhebungen noch eine Weile hin

Die Zinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) werden nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann noch für längere Zeit auf dem aktuellen Niveau bleiben. "Angesichts des Preisausblicks müssen wir realistisch bleiben: Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis die Zinsen wieder steigen werden", sagte der Bundesbank-Präsident in einem Interview mit der Badischen Zeitung.

EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 0,547 Milliarden Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 0,547 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von neun Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,045 Milliarden Euro weniger an Liquidität.

EZB teilt bei Dollar-Tender 47,5 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 47,5 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten ebenfalls drei Banken eine Summe von 50,6 Millionen nachgefragt und erhalten.

Zeugen im Impeachment-Prozess gegen Trump womöglich nicht zu verhindern

Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump können die Republikaner laut Medienberichten Zeugenanhörungen womöglich nicht wie geplant verhindern. Wie mehrere US-Zeitungen am Dienstag (Ortszeit) berichteten, erklärte der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, auf einer Fraktionssitzung, er habe nicht genügend Stimmen für eine Blockade der Zeugenvorladungen beisammen.

Briten übergeben vor EU-Abstimmung über Brexit-Vertrag Ratifizierungsurkunde

Vor der Abstimmung des Europäischen Parlaments über den Brexit-Vertrag hat die britische Regierung ihre Ratifizierungsurkunde in Brüssel hinterlegt. Der Botschafter Großbritanniens bei der EU, Tim Barrow, übergab am Mittwochmorgen das Dokument im Rat der Mitgliedstaaten.

Steinmeier warnt vor Abkehr von Erinnerungskultur

In der Gedenkstunde des Bundestags für die Opfer des Nationalsozialismus hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor allen Versuchen gewarnt, die Erinnerung an die deutschen Verbrechen zu relativieren. "Wir waren uns einig über die Lehren der Vergangenheit und eine Erinnerungskultur, die es gemeinsam zu pflegen galt", sagte Steinmeier am Mittwoch in Anwesenheit von Israels Präsident Reuven Rivlin.

Israels Präsident bittet Deutschland um Vermittlung mit Palästinensern

Nach der Vorlage des Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump hat Israels Präsident Reuven Rivlin um deutsche Vermittlung im Verhältnis zu den Palästinensern gebeten. In einer Rede im Bundestag sagte Rivlin am Mittwoch, es gehe nun darum, Vertrauen zwischen Israel und den Palästinensern zu schaffen - "und da können Sie uns sehr helfen".

Israels Präsident ruft Deutschland zu Kampf gegen Antisemitismus auf

In einer Gedenkrede im Bundestag hat Israels Präsident Reuven Rivlin die Deutschen an ihre Verantwortung zum Eintreten gegen den erstarkenden Antisemitismus erinnert. "Die ganze Welt richtet ihren Blick auf Deutschland", sagte Rivlin am Mittwoch in der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus.

Syrische Regierungstruppen erobern strategisch wichtige Stadt zurück

Die syrischen Regierungstruppen haben nach eigenen Angaben die strategisch wichtige Stadt Maaret al-Numan im Nordwesten des Landes wieder unter ihre Kontrolle gebracht.

US-Repräsentantenhaus stimmt für Gesetz zum Schutz des Dalai Lama

Das US-Repräsentantenhaus hat sich für Sanktionen gegen chinesische Regierungsvertreter ausgesprochen, die sich in die Nachfolgersuche des Dalai Lama einmischen. 392 Abgeordnete stimmten am Dienstag für den Gesetzentwurf, 22 mehrheitlich republikanische Abgeordnete dagegen.

Kubicki sieht 24. März als "rote Linie" für Wahlrechtsreform

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hat die Parteien vor einem Scheitern der Wahlrechtsreform gewarnt und den 24. März als rote Linie genannt. "Mit jedem weiteren Tag sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Wahlrechtsreform noch gelingt", sagte Kubicki der Rheinischen Post. Das neue Gesetz müsse "spätestens am 24. März im Bundesgesetzblatt stehen", sonst habe die Reform vor der nächsten Bundestagswahl keine Chance mehr.

SPD pocht auf Grundrente ab 1. Januar 2021

Vor dem Koalitionsausschuss von Union und SPD hat der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, Terminverschiebungen bei der umstrittenen Grundrente ausgeschlossen. Sie werde "zum 1. Januar 2021 in Kraft treten. So ist das verabredet", sagte Schneider im Deutschlandfunk.

Berliner Bürgermeister Müller will SPD-Landesvorsitz an Giffey abgeben

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller will nicht erneut als SPD-Landesvorsitzender kandidieren. Wie eine SPD-Sprecherin am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP sagte, wird der 55-Jährige beim Landesparteitag im Mai nicht wieder antreten. Wie AFP zudem aus Parteikreisen erfuhr, soll Bundesfamilienministerin Franziska Giffey beim Parteitag in einer Doppelspitze kandidieren.

Ausbildungslöhne steigen 2019 um fast 4 Prozent

Die Tariflöhne von Auszubildenden sind im vergangenen Jahr weiter kräftig gestiegen. Wie das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) am Mittwoch erklärte, verdienten Azubis mit einem Tarifvertrag Anfang Oktober 2019 durchschnittlich 939 Euro pro Monat, das waren 3,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Schon 2018 hatten die Ausbildungsvergütungen um 3,7 Prozent zugelegt.

+++ Konjunkturdaten +++

FRANKREICH

Verbrauchervertrauen Jan 104 (Dez: 102)

Verbrauchervertrauen Jan PROGNOSE: 102

SCHWEDEN

Jan Verbrauchervertrauen 92,6 (Dez: 94,7)

Jan Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 94,0

USA

MBA Market Index Woche per 24. Jan +7,2% auf 649,8 (Vorwoche: 606,2)

MBA Purchase Index Woche per 24. Jan +5,3% auf 313,7 (Vorwoche: 297,8)

MBA Refinance Index Woche per 24. Jan +7,5% auf 2.581,2 (Vorwoche: 2.401,5)

