Immer wieder wird kritisiert, dass auf Tech-Messen und Konferenzen zu wenige weibliche Speaker zu finden seien. Doch wie ist die Situation genau? Das zeigt eine Gender-Analyse Berliner Studierender. Dafür haben Studierende der Berlin School of Business and Innovation insgesamt 3.658 Speaker berücksichtigt und untersucht, wie die Quote der weiblichen Podiumsteilnehmenden auf den Tech-Events des Jahres 2019 ausfiel. Dafür analysierten sie jeweils zehn deutsche und zehn internationale Events, zu denen mindestens 70 Speaker eingeladen waren. Unterm Strich beläuft sich der Anteil weiblicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...