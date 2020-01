Die EU-Kommission empfiehlt den Mitgliedsländern, beim Aufbau ihrer 5G-Netze einzelne Mobilfunkausrüster auszuschließen oder ihren Zugang einzuschränken.

In der Debatte um eine Beteiligung von Huawei am 5G-Ausbau empfiehlt die EU-Kommission den Mitgliedsländern, risikobehaftete Anbieter aus Kernbereichen der Netze fernzuhalten. Zugleich könnten einzelne Länder auch weitergehen, "wenn sie die Notwendigkeit dazu feststellen", erklärte die Kommission am Mittwoch.

Die Position ähnelt der Entscheidung der britischen Regierung, die am Dienstag beschloss, ...

