Frankfurt (www.fondscheck.de) - Union Investment hat in kurzer Folge drei Vermietungserfolge über insgesamt rund 12.000 m2 Bürofläche in Hamburg erzielt, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die nach Flächenumfang größte Vermietungsleistung mit rund 7.000 m2 entfällt auf das Centurion Commercial Center in der HafenCity. Dort hat der Hauptmieter Carnival Maritime seinen bestehenden Mietvertrag vorzeitig langfristig verlängert und zusätzlich rund 2.200 m2 neu angemietet. Die Qualität des Gebäudes, die Lage mitten in der Hafencity und nicht zuletzt die Nähe zu den drei Cruise Terminals in Hamburg gaben den Ausschlag für diese Entscheidung. ...

