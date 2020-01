Das Bahnnetz ist aktuell dringend sanierungsbedürftig. Darum will der Konzern nun seine Investitionen in Infrastruktur deutlich ausbauen.

Die Deutsche Bahn will im laufenden Jahr rund 12,2 Milliarden Euro in die Infrastruktur investieren. Das wären rund 1,5 Milliarden Euro mehr als 2019 und es würde sich um die bislang größte Stumme handeln, die bei der Bahn jemals für Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung gestanden habe, teilte Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla am Mittwoch in Berlin mit. "Mit diesen Mitteln können wir das Schienennetz weiter auf Vordermann bringen."

Insgesamt will ...

