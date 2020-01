Bei vier Mitarbeitern des Autozulieferers wurde die Lungenkrankheit festgestellt. Daher hat Webasto nun die Konzernzentrale und das testzentrum geschlossen.

Nach der Infektion von vier Webasto-Mitarbeitern mit dem Coronavirus hat der Autozulieferer die Konzernzentrale samt Entwicklungs- und Testzentrum für Dächer in Stockdorf bei München geschlossen. Aber "Stand heute läuft der Betrieb an allen anderen Standorten in Deutschland normal weiter", sagte eine Sprecherin am Mittwoch.

In Stockdorf seien 1000, an den anderen sieben Standorten in Deutschland rund 3000 Mitarbeiter beschäftigt. In Stockdorf "läuft das Tagesgeschäft - soweit ...

