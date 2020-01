Das US Handelsdefizit hat sich im Dezember weniger stark ausgeweitet als erwartet - Der US-Dollar-Index bleibt im positiven Bereich über 98 - Das internationale Handelsdefizit der Vereinigten Staaten stieg im Dezember auf 68,3 Milliarden Dollar, gegenüber 63 Milliarden Dollar im November, wie die am Mittwoch veröffentlichten Daten des US Census ...

Den vollständigen Artikel lesen ...