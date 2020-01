NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs will ihre Investoren künftig mit einer höheren Eigenkapitalrendite bei Laune halten. Diese soll in den kommenden drei Jahren bei mehr als 13 Prozent liegen, wie die Großbank am Mittwoch auf einem Investorentag in New York mitteilte. Die Kennzahl würde damit deutlich über dem im letzten Jahr erreichten Wert liegen. Die Eigenkapitalrendite ist für Anteilseigner von großer Bedeutung.



Goldman-Sachs-Chef David M. Solomon setzt darauf, dass mehr Transparenz und ein größeres Verständnis der Abläufe zu mehr Vertrauen bei den Investoren führen wird. Die Bank hatte im letzten Jahrzehnt mit den Folgen der globalen Finanzkrise zu kämpfen und von ihrer einstigen Strahlkraft eingebüßt. Am Kapitalmarkt kamen die Nachrichten zunächst gut an. Die Goldman-Sachs-Aktie lag vorbörslich rund 2 Prozent im Plus.



Um die ehrgeizigen Ziele zu erreichen und profitabler zu werden, will Goldman Sachs unter anderem seine marktführenden Geschäfte stärken, effizienter werden und seine Produktpalette und Dienstleistungen diversifizieren, hieß es. Damit solle langfristiges Wachstum und ein dauerhafter Wert für die Anteilseigner geschaffen werden./eas/mis/jha/