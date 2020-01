NEW YORK (dpa-AFX) - US-amerikanische Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Marktteilnehmer nannten die anhaltende Vorsicht der Anleger wegen des chinesischen Coronavirus als Hauptgrund. Die Nachfrage nach sicheren Anlagealternativen bleibe deswegen hoch.



Konjunkturdaten stehen zur Wochenmitte kaum auf dem Plan. Dafür rückt am Abend die Geldpolitik in den Vordergrund. Die US-Notenbank Fed gibt ihre Zinsentscheidung bekannt. Anleger und Analysten rechnen in großer Mehrheit mit einer unveränderten Geldpolitik.



Als möglich gelten allenfalls kleinere Anpassungen wie eine Anhebung des Fed-Einlagensatzes. Dies wäre jedoch nicht als Änderung des geldpolitischen Kurses zu werten, sondern als technischer Schritt, um den Geldmarktsatz in der Mitte des Fed-Zielbandes von 1,5 bis 1,75 Prozent zu halten.



Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,43 Prozent. Fünfjährige Anleihen erhöhten sich um 6/32 Punkte auf 99 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,44 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 11/32 Punkte auf 101 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,62 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 29/32 Punkte auf 106 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,07 Prozent./bgf/jkr/fba