Das südamerikanische Land ist hochverschuldet und schlittert auf eine Staatspleite zu. Argentinien kann seine Kredite nicht zurückzahlen - und pokert mit Banken, Fonds und Investoren.

"Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich" - gerade erlebt Argentinien die bittere Wahrheit dieses irrtümlich Mark Twain zugeschriebenen Zitats. Wie vor fünf Jahren geht es um Kredite, die Argentinien nicht zurückzahlen kann - oder will.

Erneut steht der Ökonom Axel Kicillof im Zentrum des Geschehens. Der linke Starökonom Argentiniens treibt die Gläubiger mit seinem selbstbewussten Auftreten vor sich her - jetzt als Gouverneur, vor fünf Jahren als Wirtschaftsminister der Regierung von Cristina Kirchner. Kein Zweifel: Der inzwischen 48-Jährige mit den blauen Augen und den kräftigen Koteletten genießt es sichtlich, erneut mit den Banken, Fonds und Investoren zu pokern.

Seit sechs Wochen ist Kicillof Gouverneur der Provinz Buenos Aires und bekleidet damit eines der wichtigsten Regierungsämter in der argentinischen Politik. In der Provinz um die Hauptstadt lebt ein Drittel der Argentinier, dort sitzen rund 60 Prozent der Industrie des Landes. Hier hat Kicillof einen deutlichen Wahlsieg eingefahren. Aus dieser Position der Stärke meldete er sich letzte Woche erstmals zum Thema Schulden zu Wort.

Seit vergangenem Sonntag sind die Zinszahlungen auf Dollar-Anleihen der Provinz in Höhe von 250 Millionen Dollar fällig. Er würde den Termin gerne auf den 1. Mai verschieben, erklärte Kiciloff den Gläubigern vergangene Woche.

Dann wären die Schuldenverhandlungen Argentiniens vermutlich bereits unter Dach und Fach und die Schuldenfrage der Provinz einfacher zu lösen. Doch er konnte nicht die notwendigen 75 Prozent der Gläubiger von seinem Vorschlag überzeugen.

Kritische Gläubiger

Auch wenn es Kicillof nun die Frist bis Ende Januar verlängerte, ist es unwahrscheinlich, dass sich die Gläubiger auf den Deal einlassen. Warum sollten sie? Nach einer Analyse des argentinischen Finanzdienstleisters Invecq war der Haushalt der Provinz nach einem strengen Sparprogramm von Kicillofs Vorgängerin Ende 2019 ausgeglichen.

"Es ist schwer, von den Gläubigern guten Willen einzufordern, wenn man das als Schuldner selbst nicht macht", sagt der Ökonom Fausto Spotorno. Er zeige doch seinen guten Willen mit der Fristverlängerung, rechtfertigt sich Kicillof. Was er nach dem 1. Mai zahlen will oder kann - dazu sagt er nichts.

Doch nun tickt die Uhr: Bis zum 5. Februar kann der Gouverneur noch die Zahlung anweisen, ohne einen Default auszulösen, also einen neuerlichen Zahlungsausfall für die Staatsschulden. Weil die Provinz bereits die Tilgung auf einige Bonds in Peso versäumt hat, haben die Ratingagenturen Fitch und Standard & Poor's das Gütesiegel für die Provinz Buenos Aires bereits auf "selective default", also teilweisen Zahlungsausfall herabgestuft.

Die argentinische Regierung von Alberto Fernández bringt Kicillofs Alleingang gehörig unter Druck. Als der Präsident am 10. Dezember nach einem klaren Sieg gegen den wirtschaftsliberalen Vorgänger Mauricio Macri sein Amt antrat, war klar, dass die Schuldenfrage seine Politik die nächsten Monate, möglicherweise gar Jahre seiner Amtszeit bestimmen würde. Rund 100 Milliarden Dollar Schulden hat Vorgänger Macri in seiner Amtszeit gemacht. Mit 44 Milliarden Dollar steht Argentinien allein beim Internationalen Währungsfonds (IWF) in der Kreide.

