Ort des Tages: Wolford Headquarter. Die Wolford AG mit Hauptsitz in Bregenz ist ein österreichischer Hersteller von Textilien im obersten Preissegment mit Schwerpunkt auf Strumpfhosen, Bodys sowie Wäsche und stellt auch Damenoberbekleidung und Accessoires her. Wolford hat 16 Tochtergesellschaften und vertreibt ihre Produkte in rund 60 Ländern über mehr als 260 eigene und partnergeführte Markenboutiquen, 3000 Handelspartner und 17 Onlineshops. Seit 1995 ist das Unternehmen an der Wiener Börse notiert. (Quelle: Wikipedia). Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link Wolford ( Akt. Indikation: 5,95 /6,10, -1,23%) (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.01.)

