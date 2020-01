... im deutschen Kabelgeschäft. Aber als Glasfasernetz-Betreiber mit mehr als 3 Mill. Haushalten Reichweite ein Objekt der Begierde. Zwei Investoren haben sich etabliert: United Internet mit etwas mehr als 25 % und Rocket Internet mit 12,3 %.



Die Branche rätselt: Was haben die Chefs beider Adressen als jüngste Milliardäre am deutschen Markt im Sinn? In der Bilanz steht ein Schuldenberg von 1,4 Mrd. €. Börsenwert nur 360 Mill. €. Würde man das Unternehmen teilen, z. B. in eine Dienstleistungs- und eine Infrastrukturgesellschaft (Glasfasernetz), errechnen sich bedeutend höhere Werte:



Allein das Netzgeschäft wird auf 2 Mrd. € taxiert. Zieht man davon die genannten Schulden ab, ergäben sich immer noch 600 Mill. €.



Angeblich gibt es Kaufinteressenten für 2,5 bis 2,7 Mrd. €, was Traumkurse von bis zu 9,25 € ergäbe.



