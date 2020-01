Siltronic hat auch im vierten Quartal unter der schwachen Nachfrage nach Wafern gelitten.Umsatz und Gewinn gingen deutlich zurück, allerdings weniger stark als am Markt erwartet. Die Aussichten für 2020 sind düster."Eine Erholung der Nachfrage aus dem Speicherbereich könnte aufgrund erhöhter Lagerbestände an Rohwafern noch länger auf sich warten lassen", heißt es vom Unternehmen. Es geht daher von einem verhaltenen Start in das Geschäftsjahr 2020 aus.Der Umsatz sank ...

