Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Apple wieder. Der Konzern hat Zahlen für das Abschlussquartal 2019 vorgelegt und die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Mit Diensten, Wearables und Zubehör macht Apple inzwischen drei Mal so viel Umsatz wie mit dem Mac. Bei den Verkäufen steht Siltronic auf dem dritten Platz. Der Waferhersteller hat vorläufige Zahlen vorgelegt. Den deutlichen Rückgang gegenüber dem Rekordjahr 2018 begründet Siltronic mit massiv verschlechterten Marktbedingungen.