Auch dank der Niedrigzinspolitik der EZB verbuchen die deutschen Versicherer das größte Beitragswachstum seit 1994. Vor allem die Lebensversicherungen sorgen für Schwung, da sie wie reine Geldanlagen wirken.

Die deutschen Versicherer haben im vergangenen Jahr das größte Wachstum ihrer Beitragseinnahmen seit 1994 verbucht. Dabei profitierte die Branche, die seit Jahren gegen die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) wettert, gerade auch vom geringen Zins. Denn die Lebensversicherer sorgten für großen Schwung, in dem sie Kunden Policen verkauften, die wie reine Geldanlagen wirken. Dies sei eine "Paradoxie unserer Zeit", sagte der Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Wolfgang Weiler, am Mittwoch in Berlin. "Banken verlangen zunehmend Strafzinsen, Lebensversicherer bieten sichere, wenn auch gegenüber früher niedrigere Erträge - und dies für längere Zeit."

Die Prämieneinnahmen kletterten um 6,7 Prozent auf 216 Milliarden Euro und damit so stark wie seit 25 Jahren nicht. "Das ist allerdings kein Grund für Euphorie, denn das Marktumfeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...