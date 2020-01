Das Corona-Virus hat weltweit die Aktienmärkte in Angst und Schrecken versetzt, langsam scheint sich die Lage jedoch zu beruhigen und eine gewisse Stabilisierung tritt ein. Allerdings nicht bei Fluglinien, so, wie das folgende Beispiel beweist. Aktien der United Airlines sind nämlich in den letzten Handelstagen unter wichtige Unterstützungsmarken aus den letzten Jahren gerutscht und könnten weiter abwärts korrigieren. Verstärkt wird dieser Effekt noch durch einige offene Kurslücken aus Sommer 2018, die früher oder später geschlossen werden. Sollte ein wirtschaftlicher Abschwung gepaart mit rückläufigen Unternehmenszahlen auftreten, könnte dies den Verkäufern weiteren Auftrieb verleihen und eröffnet lediglich ...

