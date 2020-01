Die Schwarz-Gruppe baut ihre Produktionskapazitäten für Eiscreme deutlich aus. Die Übernahme einer Molkereigenossenschaft soll dabei helfen.

Der Handelsriese Schwarz, zu dem die Lebensmittelketten Lidl und Kaufland gehören, will deutlich mehr Eiscreme selbst herstellen. Die Unternehmensgruppe gab am Mittwoch die Übernahme des Eiswerkes in Waldfeucht-Haaren im Kreis Heinsberg mit 200 Mitarbeitern von der größten deutschen Molkereigenossenschaft DMK bekannt. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Im selben Kreis nahe der Grenze von Nordrhein-Westfalen zu den Niederlanden produziert die Schwarz Gruppe bereits in einem Werk seit 2017 Eiscreme. Die in Übach-Palenberg von 340 Mitarbeitern "in einem ...

