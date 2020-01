Die Umstellung von Kohlekraftwerken auf Gas soll die deutsche Klimabilanz retten. Doch es gibt da ein Problem: Die vermeintlich geringen Emissionen von Gaskraftwerken beruhen auf einer Fehleinschätzung.

Der Kamin bleibt stehen. "Mindestens mal für die nächsten 30 Jahre", sagt Frank Oneseit, dessen befreitem Lachen anzumerken ist, dass er zum Ende dieser Zeitspanne nicht mehr im Amt sein wird. Oneseit, 52, ist Technischer Vorstand der Stadtwerke Erlangen, und für die Bewohner der Stadt bedeuten seine Worte: Sie werden weiterhin damit leben müssen, dass das sichtbarste Bauwerk ihrer Heimat ein 140 Meter hoher Schornstein ist, direkt neben dem Hauptbahnhof.

Dabei verändert sich im Heizkraftwerk unterhalb des Schornsteins in den kommenden Jahren alles: Der Gleisanschluss, über den die Kohle angeliefert wird, verliert seine Funktion. Kohlebunker, Rauchgasreinigung, Förderbänder, all das wird in den nächsten zwei Jahren abgebaut. Denn das Kraftwerk wird umgerüstet: Aus Kohle wird Gas. "Das ist unser Beitrag zur Energiewende", sagt Oneseit, 30.000 Tonnen CO2 spare man dadurch im Jahr ein. Die Energiewende beginnt mit dem Umstieg von Kohle auf Gas, diese Denkweise ist auch in Berlin sehr beliebt, man könnte sagen: Staatsräson. Einige Klimaexperten jedoch würden eher von einem Staatsirrtum sprechen.

In der vergangenen Woche haben sich Bund, Länder und Konzerne nach mehr als einem Jahr Verhandlungen endlich auf einen konkreten Plan zum Ausstieg aus der Kohle geeinigt. Und dieser Plan, der gerade zwischen den Ministerien abgestimmt wird, verteilt eindeutige Rollen zwischen den fossilen Energieträgern: hier die Kohle, der Ursprung allen Klimaübels. Dort das Erdgas, das zwar nicht klimaneutral, aber zumindest deutlich klimafreundlicher ist. Deshalb sieht der deutsche Plan grob so aus: raus aus der Kohle, rein ins Gas. Und dann irgendwann in die erneuerbare Welt, in der Gas nur noch verbrannt wird, um Schwankungen auszugleichen. Dabei entsteht bei gleicher Energiemenge nur etwa halb so viel CO2 wie bei Kohlestrom. Entsprechend hoch sind die Erwartungen: "Ein vollständiger Wechsel von Stein- und Braunkohle auf Erdgas würde in der deutschen Energiewirtschaft eine CO2-Emissionsreduktion von mindestens 40 Prozent mit sich bringen", prognostiziert etwa der Öl-und-Gaskonzern Shell. Was Stadtwerkemanager wie Politiker unterschlagen: Die Klimabilanz des Erdgases ist umstrittener, als solche Zahlen suggerieren. Zwar ist die Verbrennung klimaschonend, dafür entstehen bei der Förderung Klimagase, über die bisher kaum gesprochen wird.

Wer die Arbeitsproben von Michael Buchwitz anschaut, der könnte einen Künstler am Werk vermuten. Oder annehmen, er beschäftige sich mit der Auswertung von Wetterdaten. Überdimensionierte Landkarten sind es, auf denen sich vereinzelt bunte Flecken befinden. "Die Flecken", erläutert Buchwitz, Wissenschaftler am Institut für Umweltphysik der Universität Bremen, "zeigen Methanansammlungen in der Erdatmosphäre." Und dieses Methan, glaubt er, hat vielerorts eine Quelle: die Erdgasförderung. Das Methan entweicht meist ungewollt, wenn dort Gas gewonnen wird. Wird dieser Effekt, den Wissenschaftler "Methanschlupf" nennen, mit in die Rechnung einbezogen, verändert sich die Kalkulation dramatisch. Methan, das im Erdgas enthalten ist, ist ein sehr viel potenteres Treibhausgas als CO2. Bei einer Betrachtung über 20 Jahre wirkt es etwa 84 Mal stärker aufs Klima. Allerdings baut sich Methan etwas schneller ab als CO2, sodass es über einen Zeitraum von 100 Jahren insgesamt etwa 25 Mal so schädlich ist. Das hieße: Spätestens bei einem Schlupfanteil von vier Prozent hätte sich der Emissionsvorteil von Gas komplett erübrigt.

Warten auf den Südbonus

Seine Aufwertung zum klimapolitischen Faktotum hat das Erdgas buchstäblich im Windschatten der grünen Energiewende erfahren. "Bis erneuerbare Energien besser speicherbar sind, werden wir mehr Gas als Übergangsenergieträger benötigen", heißt es in einem energiepolitischen Papier der CDU/CSU-Bundestagsfraktion aus dem Herbst. "Gas ist ...

