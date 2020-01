Wir hatten am 07.01.2020 unter dem Titel " Rhodium, der Palladium-Turbo' über die Outperformance von Rhodium gegenüber dem deutlich stärker beachteten Palladium berichtet.Dabei haben wir den Palladiumpreis dem Xtrackers Physical Rhodium ETC gegenübergestellt. Neben der fehlenden Währungsabsicherung, die die relative Wertentwicklung "verzerrt', entspricht eine Einheit des ETC 9,2 % einer Unze Rhodium. Bei einem gestrigen Kurs von 833,44 Euro ergibt sich ein für die Bewertung herangezogener Rhodiumpreis von 9063,24 Euro, was bei einem Dollarkurs von 1,10221 Dollar einen Rhodiumpreis von 9.989,59 Dollar ergibt.Wie realistisch dieser Preis aber ist, zeigt erst ein Blick auf den Preisbildungsmechanismus. Der bei engen Märkten mit niedriger Liquidität zu hinterfragen ist. So auch bei Rhodium.

Den vollständigen Artikel lesen ...