Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Es hat schon Tradition: Die Deutschen sparen wie die Weltmeister, stellen sich dabei aber nach wie vor oft nicht besonders clever an, so Nermin Aliti, Leiter Fonds Advisory der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ.Zwar sei laut der Bundesbank das Geldvermögen - in Form von Bargeld, Wertpapieren, Bankeinlagen und Ansprüchen gegenüber Versicherungen - der Deutschen im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozent auf rund 6,3 Billionen Euro gestiegen. Doch dieses Plus sei nur auf den ersten Blick als Erfolg zu werten. Denn ganz oben auf der Beliebtheitsskala stünden weiterhin Sparformen wie Bankeinlagen, die keine oder mikroskopisch niedrige Renditen bieten und nach Abzug der Inflation sogar Vermögen vernichten würden. Dass das Geldvermögen dennoch zugelegt habe, sei vor allem mit der anhaltenden hohen Sparquote von rund 11 Prozent zu erklären. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...