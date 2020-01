Kioxia Holdings Corporation gab heute die Ernennung von Masaki Momodomi zum Chief Technology Officer (CTO) von Kioxia mit sofortiger Wirkung bekannt. Herr Momodomi übernimmt die Rolle vom ehemaligen CTO Nobuo Hayasaka, der zum Präsidenten und Chief Executive Officer (CEO) von Kioxia ernannt wurde.

Herr Momodomi verfügt über einen fundierten Hintergrund in der Speicherbranche und bringt über 40 Jahre Erfahrung in verschiedenen Funktionen bei Kioxia, Toshiba Memory und Toshiba Corporation mit. Nach der Trennung von Toshiba Memory von der Toshiba Corporation wurde Momodomi zum Direktor von Toshiba Memory ernannt, dem heutigen Kioxia Institute of Memory Technology Research and Development. Zuvor war er Direktor des Center of Semiconductor Research and Development der Toshiba Corporation.

Als Pionier auf dem Gebiet der Speicher war Momodomi 1987 Mitautor einer Dissertation über die Erfindung des NAND-Flash-Speichers durch Toshiba, die eine entscheidende Rolle für das exponentielle Wachstum der heute allgegenwärtigen Technologie spielt. Herr Momodomi hat an der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Kyushu-Universität in Fukuoka, Japan, studiert.

"Ich habe das größte Vertrauen in die Fähigkeit, die Einsicht und das innovative Denken von Herrn Momodomi, die technologische Weiterentwicklung von Kioxia voranzutreiben", sagte Nobuo Hayasaka, Präsident und CEO von Kioxia. "Seine umfassende Erfahrung und sein Fachwissen werden dazu beitragen, Kioxias Erbe als Branchenführer kontinuierlich an der Spitze der Speicherinnovation voranzutreiben."

"Ich fühle mich geehrt, diese Führungsrolle zu übernehmen, insbesondere zu einem so entscheidenden Zeitpunkt in der Speicherbranche", sagte Momodomi. "Unter der Anleitung von Dr. Hayasaka plane ich, Kioxia voranzubringen, um unser Ziel zu erreichen, unser SSD-Geschäft auszubauen und neue Märkte wie Speicher der nächsten Generation zu erschließen."

Kioxia ist ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Solid State Drives (SSDs) spezialisiert hat. Im April 2017 wurde der Vorgänger Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation ausgegliedert, der Firma, die 1987 den NAND-Flash-Speicher erfand. Kioxia hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt mit Hilfe von Speicherprodukten zu bereichern, indem es Produkte, Dienstleistungen und Systeme anbietet, die eine Auswahl für die Kunden und einen speicherbasierten Wert für die Gesellschaft schaffen. Die innovative 3D-Flash-Speicher-Technologie von Kioxia, BiCS FLASH, gestaltet die Zukunft der Datenspeicherung in Anwendungen mit hoher Speicherdichte, darunter fortschrittliche Smartphones, PCs, SSDs, Automobile und Rechenzentren.

