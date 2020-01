Unsere letzte Kommentierung zu Agnico Eagle Mines überschrieben wir an dieser Stelle mit "Aktie auf dem Sprung". So hieß es in der betreffenden Kommentierung vom 22.01. unter anderem "[…] Nun steht die Aktie erneut unmittelbar davor, die 82,0 CAD auszuhebeln und sich den Weg in Richtung markantes Doppeltop aus dem August und September 2019 im Bereich von 86+ CAD freizukämpfen. Die gestern an den Tag ...

