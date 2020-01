Die relative Schwäche der Aktien von Gold- und Silberminenproduzenten bestimmt derzeit die Diskussion über die Frage, ob ein Exposure bei Minenaktien aussichtsreicher ist als in Gold und Silber.Abgesehen davon, dass die Antwort darauf von individuellen Kriterien der Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit abhängt, wird eine Antwort darauf auch wesentlich von dem betrachteten historischen Zeitraum bestimmt, auf den sich die Aussage bezieht.Wie stark das Ergebnis eines Vergleiches von der gewählten Zeitskale abhängt, lässt sich gut am Beispiel des "Philadelphia Gold and Silver Index' zeigen.Der "Philadelphia Gold and Silver Index (XAU)' umfasst die Aktien von internationalen Gold- und Silberproduzenten, die an der NASDAQ OMX PHLX (früher Philadelphia Stock Exchange) gelistet sind. Der XAU repräsentiert ein Portfolio von gehedgten und ungehedgten Bergbauunternehmen, deren Förderung sowohl ohne als auch mit Vorwärtsverkäufen abgesichert wird. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zum NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI), welcher ausschließlich Aktien von Goldproduzenten beinhaltet, die keine Vorwärtsverkäufe tätigen.

