FRANKFURT (Dow Jones)--Die Internationale Automobilausstellung (IAA) wird künftig nicht mehr in der Messestadt am Main stattfinden. Mit den Städten Berlin, Hamburg und München werden weitere Gespräche geführt und zudem konkrete Vertragsverhandlungen aufgenommen, wie der Verband der Autoindustrie (VDA) nach Auswertung der Präsentationen der Bewerber-Städte mitteilte. Eine Entscheidung über die Stadt, in der die IAA ab 2021 stattfinden werde, sei in den nächsten Wochen zu erwarten.

Nach Auswertung aller relevanten Kriterien wird die IAA 2021 somit nicht mehr am Messestandort Frankfurt stattfinden, so der Verband weiter. Die Main-Metropole war fast 70 Jahre die Stadt der Automesse.

Zuletzt hatte es Kritik an der Form der Ausstellung in Frankfurt gegeben. Die Messe soll künftig stärker aus den Messehallen heraus in die Stadt hinein getragen werden und so mehr Menschen ansprechen.

January 29, 2020 11:45 ET (16:45 GMT)

