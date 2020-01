FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem kleinen Plus hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch aus dem Handel verabschiedet. Weiterhin sind der Coronavirus und seine Ausbreitung das übergeordnete Thema der Marktteilnehmer. Hiobsbotschaften aus China gab jedoch es keine, so wurde sich auf das tägliche Geschäft konzentriert. Und dies ist momentan die Berichtssaison. Hier überraschte die Software AG negativ, die Aktie brach zweistellig ein. Die Deutsche Bank legt am Donnerstag ihre Zahlen vor, sie notierte mit knapp 8 Euro zwischenzeitlich auf dem höchsten Stand seit 11 Monaten.

Der DAX schloss 0,2 Prozent höher bei 13.345 Punkten. Die Bundesanleihen legten leicht zu, die Rendite liegt bei Minus 0,38 Prozent.

Adidas läuft dem DAX hinterher

Die Adidas-Aktie stellte mit einem Abschlag von 1,9 Prozent den DAX-Tagesverlierer. Die Ertragsseite des Sportartikelherstellers ist stark vom Geschäft in China abhängig. Sollte dort weniger gekauft werden, dürfte das EBIT-Wachstum bei Adidas darunter leiden.

Lufthansa profitierten von einer Kaufempfehlung von Berenberg und legten um 1,2 Prozent zu. Wie andere Fluggesellschaften auch setzt die Airline ihre Flüge von und nach China zunächst aus. Die Aktie von Vonovia profitierte von der Suche der Anleger nach Sicherheit, die Aktie gewann 1,5 Prozent und lag im Verlauf mit 51,90 Euro auf einem Rekordhoch.

Kurseinbruch bei Software AG

Die Aktien der Software AG brachen um 12,3 Prozent ein. Vor allem das EBIT des Unternehmens liege deutlich unter den Schätzungen, hieß es. Stören dürften sich auch einige Anleger an der EBITA-Margen-Prognose auf non-IFRS-Basis für 2020. Siltronic legten nach ihren Quartalszahlen um 12 Prozent zu. Diese sind stark ausgefallen, jedoch rechnet der Halbleiter-Zulieferer zunächst noch mit einer relativ schwachen Nachfrage aufgrund hoher Lagerbestände bei den Kunden. Klöckner & Co schossen mit einem Analystenkommentar von Metzler um 7,4 Prozent in die Höhe.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 67,9 (Vortag: 91,8) Millionen Aktien im Wert von rund 2,90 (Vortag: 4,16)Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner und 11 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.345,00 +0,16% +0,72% DAX-Future 13.341,50 +0,23% +1,63% XDAX 13.345,05 +0,12% +1,60% MDAX 28.513,50 +0,56% +0,71% TecDAX 3.157,65 +0,19% +4,73% SDAX 12.500,37 +0,79% -0,09% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,03 44 ===

January 29, 2020 11:46 ET (16:46 GMT)

