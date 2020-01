Derweil ist die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus in China ist auf 6078 gestiegen. Die USA haben erstmals Landsleute aus Wuhan ausgeflogen.Genf - Angesichts der rasanten Ausbreitung des neuen Coronavirus hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Donnerstag erneut den Notfall-Ausschuss einberufen. "Die ganze Welt muss jetzt in Alarmbereitschaft sein", sagte WHO-Notfallkoordinator Michael Ryan am Mittwoch in Genf. Der Ausschuss sei wegen der hohen Fallzahl und der steigenden Übertragungen im Ausland neu einberufen...

