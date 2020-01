Varengold Bank AG: Ergebnis vor Steuern über PlanDGAP-Ad-hoc: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): Planzahlen/Jahresergebnis Varengold Bank AG: Ergebnis vor Steuern über Plan29.01.2020 / 18:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Hamburg, 29. Januar 2020 - Die Varengold Bank AG (Symbol: VG8) hat ihre geplanten Geschäftsziele für 2019 erfolgreich umgesetzt, so dass sich im Rahmen der aktuell laufenden Jahresabschlusstätigkeiten ein Ergebnis vor Steuern als zentraler finanzieller Leistungsindikator von EUR 3,6 Mio. abzeichnet. Damit übertrifft die Bank das obere Ende ihrer bisherigen Prognose von EUR 3,2 Mio. um rund 12,5%.Das Ergebnis ist vorläufig und ungeprüft. Die Bank wird den testierten Jahresabschluss im Juni 2020 veröffentlichen.Dr. Bernhard Fuhrmann VorstandFrank Otten VorstandKontakt: Frau Sanja Schultz-Szabo (Head of Corporate Development)29.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Varengold Bank AG Große Elbstraße 14 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 / 668649-0 Fax: +49 (0)40 / 668649-49 E-Mail: investorrelations@varengold.de Internet: www.varengold.de ISIN: DE0005479307 WKN: 547930 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart EQS News ID: 963525Ende der Mitteilung DGAP News-Service963525 29.01.2020 CET/CEST