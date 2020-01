Am Donnerstag legt die Deutsche Bank ihre Bilanz für 2019 vor und liefert so erste Hinweise darauf, ob die neue Strategie funktioniert. Welche Kennzahlen wichtig sind - und wann sie belegen, dass es endlich bergauf geht.

Die vergangenen sechs Monate waren eine gute Zeit für die Deutsche Bank - zumindest an der Börse. Ausgerechnet die Aktie des kriselnden Frankfurter Instituts liegt mit mehr als 15 Prozent im Plus, obwohl das Geldhaus im vergangenen Sommer einen Großumbau angekündigt hatte. Befindet sich die Sanierung der Deutschen Bank also auf einem guten Weg?

Immerhin hat es das Institut geschafft, dass die Aktie bei allgemein steigenden Börsenkursen nicht zurückgefallen ist - und das ist nach Jahren des Siechtums ja auch schon etwas. Allerdings könnte der kleine Börsenboom der Bank am Donnerstag einen Dämpfer erhalten: Der Dax-Konzern legt seine Zahlen für 2019 vor - und gibt damit Investoren einen ersten Einblick, ob der im Sommer vergangenen Jahres angekündigte Umbau gelingt. Und wer das Zahlenwerk der Bank verstehen will, muss dabei gerade einmal auf fünf Punkte achten.

Erstens: die Erträge

Die Erträge sind die Umsätze einer Bank - und bei den Frankfurtern seit Jahren das große Problem. Denn: Die Erträge fallen seit Langem und wecken somit Zweifel, ob die Bank überhaupt ein funktionierendes Geschäftsmodell hat, ob sie noch gebraucht wird. Zwar erwarten Analysten, dass die Erträge gegenüber dem Vorjahr gefallen sind, statt mit 25,3 Milliarden Euro rechnen sie im Schnitt für 2019 nur noch mit 23,1 Milliarden Euro Erträgen. Das liegt allerdings daran, dass sich die Bank im Zuge ihres Umbaus auch von Geschäften trennt. So hat sie bereits das Geschäft mit Hedgefonds an den französischen Konkurrenten BNP Paribas verkauft.

Die entscheidende Frage ist ...

