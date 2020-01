Dass es die Grundrente geben wird, sei unbestritten, versichert die Bundeskanzlerin. Die Unionsfraktion hatte zuletzt eine Verschiebung ins Spiel gebracht.

Trotz andauernden Streits in der Koalition über die Grundrente sieht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das Projekt nicht als gefährdet an. Angesichts der älter werdenden Gesellschaft kündigte Merkel zudem an, dass die Bundesregierung weitere Weichenstellungen zur künftigen Sicherung der Rente vornehmen werde.

"Das Thema Grundrente biegt gerade in die Schlusskurve ein", sagte Merkel bei einem Empfang zum Jubiläum des 70-jährigen Bestehens des Sozialverbands VdK am Mittwoch in Berlin. "Sie brauchen sich keine Sorgen, glaube ich, zu machen." Es gebe zwar noch Diskussionsbedarf, aber dass es die Grundrente geben werde, sei unbestritten. "Jetzt schaffen wir die letzten Meter auch noch", betonte Merkel.

Der Aufschlag für Bezieher kleiner Renten soll Anfang 2021 starten. Zuletzt war aber strittig, wer genau profitieren soll. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte vorgeschlagen, dass die Grundrente bereits ab 33 Jahren Rentenbeiträgen gezahlt werden soll. ...

