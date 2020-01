Am Mittwoch hat Facebook seinen Anlegern einen Blick in die Bücher gewährt.Der Social Media-Konzern Facebook hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2019 vorgelegt.Für das abgelaufene Quartal präsentierte Facebook einen Gewinn je Aktie von 2,56 US-Dollar nach 2,38 US-Dollar im Vorjahresviertel. Analysten hatten mit einem EPS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...