Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Europäische Union dazu aufgerufen, den Brexit auch als Chance zu begreifen. "Der Austritt Großbritanniens aus der EU ist eine harte Zäsur", sagte Altmaier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagsausgaben).



Es sei zugleich "aber auch eine große Chance, die Europäische Union zu stärken und zu reformieren", so der CDU-Politiker weiter. Ein harter Brexit sei verhindert worden. "Jetzt kommt es darauf an, zügig gute und enge Beziehungen zwischen EU und Großbritannien zu gestalten", so der Wirtschaftsminister.